Відбитки пальців. Кіберзлочинці

https://racurs.ua/ua/n120517-novyy-rynok-kiberzlochynnosti-shahrayi-prodaut-vidbytky-palciv-60-tys-korystuvachiv.html

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На конференції Kaspersky Security Analyst Summit, що проходить сьогодні в Сінгапурі, дослідники безпеки з «Лабораторії Касперського» розповіли про існування нового ринку кіберзлочинності, де шахраї продають повні цифрові відбитки пальців більш як 60 тис. користувачів.

Цей новий ринок не схожий на жодну послугу, пропоновану хакерами до теперішнього часу, пише ZDNet.

Сервіс під назвою Genesis було запущено восени 2018 року. Автори почали рекламувати його як «вторинний/пов'язаний сервіс» на кількох форумах, де кіберзлочинці продають вкрадені дані платіжних карт.

Основним продуктом Genesis є повні цифрові профілі користувачів. Користувачі, які раніше були заражені шкідливим ПЗ або встановили шкідливі розширення для браузера, через незнання записали паролі своїх облікових записів і повну інформацію про браузер, а потім відправили операторам Genesis.

Кожен профіль користувача містить дані для входу в облікові записи на онлайн-платіжних порталах, послуги електронного банкінгу, служби обміну файлами або соціальні мережі, а також файли cookie, пов’язані з цими обліковими записами, відомості про агент браузера користувача, підписи WebGL та інші відомості про браузер і ПК.

Клієнти Genesis можуть придбати цифрову ідентифікацію користувача за ціною від 5 до 200 дол., а потім увійти в обліковий запис користувача і вкрасти кошти, особисті фотографії, конфіденційні або особисті документи чи подати офіційні документи від його імені.

Щоби потрапити в руки шахраям, користувачі повинні встановити безкоштовне розширення для браузера Chrome, створене командою Genesis.

Експерти радять користувачам застосовувати багатофакторну ідентифікацію при авторизації в кожному обліковому записі.