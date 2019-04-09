Отпечатки пальцев. Киберпреступники

https://racurs.ua/n120517-novyy-rynok-kiberprestupnosti-moshenniki-prodaut-otpechatki-palcev-60-tys-polzovateley.html

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На конференции Kaspersky Security Analyst Summit, проходящей сегодня в Сингапуре, исследователи безопасности из «Лаборатории Касперского» рассказали о существовании нового рынка киберпреступности, где мошенники продают полные цифровые отпечатки пальцев более чем 60 тыс. пользователей.

Этот новый рынок не похож ни на одну услугу, предлагаемую хакерами до настоящего времени, пишет ZDNet.

Сервис под названием Genesis был запущен осенью 2018 года. Создатели начали рекламировать его как «вторичный/связанный сервис» на нескольких форумах, где киберпреступники продают украденные данные платежных карт.

Основным продуктом Genesis являются полные цифровые профили пользователей. Пользователи, которые ранее были заражены вредоносным ПО или установили вредоносные расширения для браузера, по незнанию записали пароли своих учетных записей и полную информацию о браузере, а затем отправили операторам Genesis.

Каждый профиль пользователя включает в себя данные для входа в учетные записи на онлайн-платежных порталах, услуги электронного банкинга, службы обмена файлами или социальные сети, а также файлы cookie, связанные с этими учетными записями, сведения о пользовательском агенте браузера, подписи WebGL и другие сведения о браузере и ПК.

Клиенты Genesis могут приобрести цифровую идентификацию пользователя по цене от 5 до 200 долл., а затем войти в учетную запись пользователя и украсть средства, личные фотографии, конфиденциальные или личные документы или подать официальные документы от его имени.

Чтобы попасть в руки мошенникам, пользователи должны установить бесплатное расширение для браузера Chrome, созданное командой Genesis.

Эксперты советуют пользователям применять многофакторную идентификацию при авторизации в каждой учетной записи.