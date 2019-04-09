Касательно дебатов Порошенко и Зеленского выразились в ЦИК и на Общественном. Фото: Радіо Свобода

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Дебаты Зеленского и Порошенко должны состояться в соответствии с законом о выборах и постановлением ЦИК № 472.

Такова общая позиция Центральной избирательной комиссии и «Общественного вещания» касательно дебатов кандидатов на пост президента Украины. Об этом заявила председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук во время брифинга в Киеве, мероприятие вживую транслировали украинские телеканалы.

Слипачук заявила, что ни один из штабов кандидатов в президенты не обращался в ЦИК касательно дебатов. Глава Центризбиркома подчеркнула, что Зеленский и Порошенко должны прийти в студию «Общественного» 19 апреля в 20.00, а все остальные дебаты, типа дебатов на стадионе, могут проходить по желанию кандидатов.

Ожидается, если кандидаты не придут в студию «Общественного» на дебаты, то на экранах в течение часа будут транслировать надпись: «Извините, кандидаты на пост президента Украины не явились в студию для участия в теледебатах». Если придет только один кандидат, то он будет иметь право использовать выделенное эфирное время в свою пользу.

«Отношение к этим дебатам является в определенной степени отношением к закону», — отметила Слипачук.

Позицию ЦИК поддержал и руководитель «Общественного телевидения» Зураб Аласания. По его словам, вещатель готов к проведению дебатов в пятницу, 19 апреля, в 20.00 в течение одного часа, «а после того в любое время и в любом формате».

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что дебаты кандидатов на стадионе «Олимпийском» должны состояться 14 апреля. Действующий глава государства также назвал время начала дебатов — 19.00 или 20.00. Однако, Владимир Зеленский назвал другую дату — 19 апреля. У Порошенко согласились встретиться с Зеленским в любой день.