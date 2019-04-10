Стадіон «Олімпійський» у Києві. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n120562-debaty-kandydativ-olimpiyskyy-otrymav-zapyty-vid-komand-zelenskogo-ta-poroshenka.html

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Національний спортивний комплекс «Олімпійський» отримав запити щодо проведення дебатів від уповноважених представників кандидатів на пост президента України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Від чинного президента надійшло два запити щодо дебатів — на 14 та 19 квітня. Від Володимира Зеленського надійшов запит на 19 квітня. Про це сьогодні повідомила прес-служба НСК «Олімпійський».

Керівництво комплексу вже ініціювало переговорний процес зі штабами Зеленського та Порошенка щодо забезпечення проведення дебатів на території стадіону.

Раніше повідомлялося, що чинний президент Петро Порошенко заявив, що дебати кандидатів на стадіоні «Олімпійському» повинні відбутися 14 квітня. У штабі Володимира Зеленського з главою держави не були згодні, сам кандидат у президенти назвав іншу дату — 19 квітня. У Порошенка погодилися зустрітися з Зеленським у будь-який день.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія та «Суспільне мовлення» висловили свою позицію щодо дебатів кандидатів на посаду президента України. У комісії заявили, що жоден зі штабів кандидатів у президенти не звертався до ЦВК щодо дебатів. У Центрвиборчкомі наголосили, що Зеленський і Порошенко повинні прийти у студію «Суспільного» 19 квітня о 20.00.