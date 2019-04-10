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Ракурс
Стадион «Олимпийский» в Киеве. Фото: 112 Украина

Дебаты кандидатов: «Олимпийский» получил запросы от команд Зеленского и Порошенко

10 апр 2019, 12:26
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Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» получил запросы касательно проведения дебатов от уполномоченных представителей кандидатов на пост президента Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

От действующего президента поступило два запроса относительно дебатов — на 14 и 19 апреля. От Владимира Зеленского поступил запрос на 19 апреля. Об этом сегодня сообщила пресс-служба НСК «Олимпийский».

Руководство комплекса уже инициировало переговорный процесс со штабами Зеленского и Порошенко по обеспечению проведения дебатов на территории стадиона.

Ранее сообщалось, что действующий президент Петр Порошенко заявил, что дебаты кандидатов на стадионе «Олимпийском» должны состояться 14 апреля. В штабе Владимира Зеленского с главой государства не были согласны, сам кандидат в президенты назвал другую дату — 19 апреля. У Порошенко согласились встретиться с Зеленским в любой день.

Напомним, Центральная избирательная комиссия и «Общественное вещание» выразили свою позицию касательно дебатов кандидатов на пост президента Украины. В комисси заявили, что ни один из штабов кандидатов в президенты не обращался в ЦИК касательно дебатов. В Центризбиркоме подчеркнули, что Зеленский и Порошенко должны прийти в студию «Общественного» 19 апреля в 20.00.

Источник: Ракурс


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