Психиатрическую экспертизу 20-м украинским морякам провели в Москве без представителей защиты

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Украинским военнопленным морякам провели в Москве комиссионную комплексную амбулаторную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. В отношении еще четырех пленных экспертизу запланировали на конец этой недели.

Вопреки возражениям защиты экспертизу назначили и провели, сообщил 10 апреля в Фейсбук адвокат Николай Полозов.

Он рассказал, что следствие отказало в удовлетворении ходатайств адвокатов украинцев относительно присутствия защитников во время проведения экспертизы для оказания юридической помощи. Полозов сообщил, что эти действия следствия будут обжалованы.

Он также отметил, что судебные заседания относительно рассмотрения ходатайств следствия о продлении сроков содержания под стражей украинских военнопленных состоятся на следующей неделе. Точные даты Лефортовский райсуд еще не назначил. Адвокат предполагает, что судилище состоится 16−17 апреля.

В марте этого года Ассоциация психиатров Украины опубликовала открытое письмо российским коллегам, которые должны были проводить амбулаторные психиатрические экспертизы моряков.

В начале апреля Лефортовский райсуд Москвы решил рассматривать жалобы украинских военнопленных моряков во второй половине апреля. Защита военнопленных Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороки оспаривает отказ следствия приобщить к делу резолюции ПАСЕ.

В конце ноября 2018 года три украинских корабля во время пересечения Керченского пролива были атакованы российскими военными. Корабли и их экипажи захватили в плен. Во вторник, 9 апреля, российский правозащитный центр «Мемориал» признал политическими заключенными всех украинских моряков. Правозащитники считают нападение на украинские корабли международным военным конфликтом.