Суд над украинскими моряками: рассмотрение жалоб трех украинцев перенесли на вторую половину апреля. Фото: Народна правда

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Жалобы украинских военнопленных моряков сегодня не рассмотрели в московском суде. Принято решение о переносе судебного заседания на вторую половину апреля.

На сегодняшних заседаниях в Лефортовском районном суде Москвы должны были рассматриваться жалобы стороны защиты военнопленных моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороки относительно обжалования отказа следствия приобщить к делу резолюции ПАСЕ, сообщил на своей странице в Facebookадвокат Николай Полозов.

Судебные заседания, которые должны были состоятся сегодня, перенесены из-за ненадлежащего уведомления заключенных о назначении судебных заседаний. Также о заседании в суде не уведомили и следственный орган.

Таким образом, указанные жалобы будут рассмотрены во второй половине апреля. Заседание по рассмотрению жалобы в интересах Андрея Эйдера состоится 18 апреля, в интересах Андрея Артеменко — 19 апреля и по Василию Сороке — 22 апреля.

Напомним, в конце ноября 2018 года три украинских корабля во время пересечения Керченского пролива подверглись атаке со стороны российских военных. Корабли и их экипажи были захвачены в плен. С тех пор украинские моряки удерживаются российскими правоохранителями. Сначала суды над моряками проходили на территории временно оккупированного Крыма, а позже были перенесены в Москву.