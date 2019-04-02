Суд над українськими моряками: розгляд скарг трьох українців перенесли на другу половину квітня

Суд над українськими моряками. Фото: Народна правда

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Скарги українських військовополонених моряків сьогодні не розглядали у московському суді. Прийнято рішення про перенесення судового засідання на другу половину квітня.

На сьогоднішніх засіданнях у Лефортовському районному суді Москви мали розглядатися скарги сторони захисту військовополонених моряків Андрія Артеменка, Андрія Ейдераі Василя Сороки щодо оскарження відмови слідства долучити до справи резолюції ПАРЄ, повідомив на своїй сторінці в Facebook адвокат Микола Полозов.

Судові засідання, які маливідбутися сьогодні, перенесено через неналежне повідомлення ув’язнених про призначення судових засідань. Також про засідання усуді не повідомили і слідчий орган.

Таким чином, зазначені скарги будуть розглянуті у другій половині квітня. Засідання з розгляду скарги в інтересах Андрія Ейдера заплановано на 18 квітня, в інтересах Андрія Артеменко — на 19 квітня і по Василю Сороці — на 22 квітня.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2018 року три українських кораблі під час перетину Керченської протоки піддалися атаці з боку російських військових. Кораблі і їхніекіпажі було захоплено в полон. З того часуукраїнські моряки утримуються російськими правоохоронцями. Спочатку суди над моряками проходили на території тимчасово окупованого Криму, а пізніше були перенесені до Москви.