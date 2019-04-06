Главы МИД стран G7 призвали РФ освободить пленных моряков ВМС Украины. Фото:

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Освобождения украинских военнопленных моряков из российских СИЗО требуют главы МИД стран G7.

От России требуют отпустить членов экипажа корабельной группы Военно-морских сил Украины, вернуть захваченные катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу». Кроме того, Москву призвали не препятствовать прохождению судов через Керченский пролив. Об этом говорится в заявлении, которое было распространено 6 апреля после встречи дипломатов «Большой семерки» во Франции, передает «Интерфакс-Украина».

«Нет оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и персонала. Мы призываем к сдержанности, должному уважению международного права и предотвращения любой дальнейшей эскалации», — говорится в документе.

Кроме того, зарубежные дипломаты выразили крайнюю обеспокоенность сложной гуманитарной ситуацией на Донбассе.

Как известно, 25 ноября 2018 года российский спецназ обстрелял и захватил в плен три корабля Военно-морских сил Украины, которые следовали через Керченский пролив в Азовское море. Тогда в плен попали 24 украинских военных. Суд в России 16 января продлил всем пленным украинцам арест до 24−26 апреля 2019 года.

Напомним, в марте военнопленному украинскому моряку Василию Сороке пересадили здоровые сухожилия в поврежденную обломком руку. Российские хирурги заявили, что им пришлось пересадить часть здоровых сгибателей пальцев на место отсутствующих, поскольку сгибателей 2−4 пальцев поврежденной руки моряка отсутствуют.