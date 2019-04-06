Глави МЗС країн G7 закликали РФ звільнити полонених моряків ВМС України. Фото:

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Звільнення українських військовополонених моряків з російських СІЗО вимагають глави МЗС країн G7.

Від Росії вимагають відпустити членів екіпажу корабельної групи Військово-морських сил України, повернути захоплені катери «Бердянськ», «Нікополь» та буксир «Яни Капу». Крім того, Москву закликали не перешкоджати проходженню суден через Керченську протоку. Про це йдеться в заяві, яка була поширена 6 квітня після зустрічі дипломатів «Великої сімки» у Франції, передає «Інтерфакс-Україна».

«Немає виправдання застосуванню Росією військової сили проти українських кораблів і персоналу. Ми закликаємо до стриманості, належної поваги міжнародного права та запобігання будь-якій подальшій ескалації», — йдеться у документі.

Крім того, закордонні дипломати висловили крайню стурбованість складною гуманітарною ситуацією на Донбасі.

Як відомо, 25 листопада 2018 року російський спецназ обстріляв та захопив у полон три кораблі Військово-морських сил України, які прямували через Керченську протоку до Азовського моря. Тоді в полон потрапили 24 українських військових. Суд у Росії 16 січня продовжив всім полоненим українцям арешт до 24−26 квітня 2019 року.

Нагадаємо, у березні військовополоненому українському моряку Василю Сороці пересадили здорові сухожилля у пошкоджену уламком руку. Російські хірурги заявили, що їм довелося пересадити частину здорових згиначів пальців на місце відсутніх, оскільки згиначі 2−4 пальців пошкодженої руки моряка відсутні.