В Стамбулі запрацював новий аеропорт. Фото: Mamaj's Aviation Blog

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Новий аеропорт Стамбула, який є найбільшим сучасним аеропортом у світі, 6 квітня почав обслуговувати міжнародні та внутрішні рейси.

Більш ніж добу тривав величезний переїзд — з аеропорту Ататюрка в новий аеропорт Стамбула. В Анкарі заявили, що цей переїзд був безпрецедентним за масштабами та швидкістю. Вантажними автомобілями перевезли більш ніж 10 тис. одиниць техніки вагою 47 тис. 300 т. До робіт залучили понад 1 тис. 800 робітників. Про це сьогодні повідомляє «Європейська правда» із посиланням на Hurriyet.

Сьогодні турецька авіакомпанія Turkish Airlines відправила з нового летовища свій перший рейс до Анкари о 14.00 за місцевим часом. Загалом із кінця жовтня минулого року аеропорт обслужив майже 3 тис. рейсів.

Раніше консульство України в Анкарі попередило українських громадян, що міжнародний аеропорт імені Ататюрка переїжджає. Туристів попередили, що всі комерційні пасажирські рейси перенесли в новий аеропорт Стамбула.

Нагадаємо, 29 жовтня 2018 року в Туреччині відкрили найбільший у світі аеропорт. Очікується, що летовище обслуговуватиме до 90 млн осіб на рік. Загальна площа території аеропорту складає 76,5 млн кв. м. Тут розміщені шість злітно-посадкових смуг, та стоянка на 500 літаків. Закрита парковка для авто розрахована на 70 тис. транспортних засобів. Кількість працівників, які працюватимуть в аеропорту, сягатиме 200 тис. осіб.