В Стамбуле заработал новый аэропорт. Фото: Mamaj's Aviation Blog

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Новый аэропорт Стамбула, который является самым большим современным аэропортом в мире, 6 апреля начал обслуживать международные и внутренние рейсы.

Более суток продолжался огромный переезд — из аэропорта Ататюрка в новый аэропорт Стамбула. В Анкаре заявили, что этот переезд был беспрецедентным по масштабам и скорости. Грузовыми автомобилями перевезли более чем 10 тыс. единиц техники весом 47 тыс. 300 т. К работам привлекли более 1 тыс. 800 рабочих. Об этом сегодня сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Hurriyet.

Сегодня турецкая авиакомпания Turkish Airlines отправила с нового аэродрома свой первый рейс в Анкару в 14.00 по местному времени. В целом с конца октября прошлого года аэропорт обслужил почти 3 тыс. рейсов.

Ранее консульство Украины в Анкаре предупредило украинских граждан, что международный аэропорт имени Ататюрка переезжает. Туристов предупредили, что все коммерческие пассажирские рейсы перенесли в новый аэропорт Стамбула.

Напомним, 29 октября 2018 года в Турции открыли крупнейший в мире аэропорт. Ожидается, что аэропорт будет обслуживать до 90 млн человек в год. Общая площадь территории аэропорта составляет 76,5 млн кв. м. Здесь размещены шесть взлетно-посадочных полос, и стоянка на 500 самолетов. Закрытая парковка для авто рассчитана на 70 тыс. транспортных средств. Количество работников, которые будут работать в аэропорту, достигнет 200 тыс. лиц.