Дело военнопленных моряков: открытое письмо украинских психиатров коллегам в России / Фото: Багнет

https://racurs.ua/n119743-ranee-nikto-iz-nih-ne-imel-psihiatricheskih-patologiy-otkrytoe-pismo-ukrainskih-psihiatrov.html

Ракурс

Ассоциация психиатров Украины опубликовала открытое письмо российским коллегам, работающим в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского в Москве, которые 22 марта должны провести амбулаторную психиатрическую экспертизу украинских военнопленных моряков.

В своем обращении украинские психиатры напомнили коллегам из РФ о необходимости проведения объективного, с учетом современного диагностического инструментария, исследования психического состояния военнопленных моряков, граждан Украины.

«Со слов их родных мы знаем: ранее никто из них не имел проблем, связанных с психиатрической патологией», — говорится в открытом письме украинских психиатров.

Также, российским психиатрам напомнили, что все военнослужащие ВМС неоднократно осматривались украинскими военными психиатрами.

«Убедительно просим вас не повторять содеянное вашими предшественниками по отношению к генерал-майору Петру Григоренко и десяткам других советских диссидентов», — говорится в открытом письме.

Обращение к российским коллегам подписали врач-психиатр и правозащитник, бывший диссидент Семен Глузман, врачи-психиатры Татьяна Алмаший, Анатолий Волощук, Юрий Закаль, Виктор Коваленко, Ирина Косенкова, Игорь Марценковский, Мирон Мулык, Ирина Пинчук, Людмила Севастьянова и Владимир Ященко.