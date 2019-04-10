Психіатричну експертизу 20-м українським морякам провели у Москві без представників захисту

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Українським військовополоненим морякам у Москві провели комісійну комплексну амбулаторну психолого-психіатричну судову експертизу. Стосовно ще чотирьох полонених експертизу запланували на кінець цього тижня.

Всупереч запереченням захисту експертизу призначили і провели, повідомив 10 квітня у Фейсбук адвокат Микола Полозов.

Він розповів, що слідство відмовило в задоволенні клопотань адвокатів українців про присутність захисників під час проведення експертизи для надання юридичної допомоги. Полозов повідомив, що ці дії слідства будуть оскаржені.

Він також відзначив, що судові засідання щодо розгляду клопотання слідства про продовження строків тримання під вартою українських військовополонених відбудуться наступного тижня. Точні дати Лефортовский райсуд ще не призначив. Адвокат припускає, що судилище відбудеться 16−17 квітня.

У березні цього року Асоціація психіатрів України опублікувала відкритий лист російським колегам, які мали проводити амбулаторні психіатричні експертизи моряків.

На початку квітня Лефортовський райсуд Москви ухвалив розглядати скарги українських військовополонених моряків у другій половині квітня. Захист військовополонених Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороки оскаржує відмову слідства долучити до справи резолюції ПАРЄ.

Наприкінці листопада 2018 року три українських кораблі під час перетину Керченської протоки були атаковані російськими військовими. Кораблі і їхні екіпажі захопили у полон. У вівторок, 9 квітня, російський правозахисний центр «Меморіал» визнав політичними в’язнями усіх українських моряків. Правозахисники вважають напад на українські кораблі міжнародним військовим конфліктом.