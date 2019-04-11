Порошенко чи Зеленський: соціологи «Рейтингу» розповіли, хто лідирує в другому турі президентських виборів

Володимир Зеленський та Петро Порошенко, фото: «Україна Молода»

https://racurs.ua/ua/n120611-poroshenko-chy-zelenskyy-sociology-reytyngu-rozpovily-hto-lidyruie-v-drugomu-turi.html

Ракурс

Чергові рейтинги учасників другого туру президентських виборів опублікувала сьогодні під час прес-конференції соціологічна група «Рейтинг».

Наразі найбільші шанси перемогти має шоумен Володимир Зеленський, повідомляє «РБК-Україна» посилаючись на дані заступника глави «Рейтингу» Любомира Мисіва.

За Зеленського готові проголосувати 51% опитаних, за чинного президента Петра Порошенка — 21%. Не визначилися зі своїм вибором 17,8% громадян, ще 10,3% заявили, що не планують брати участі у виборах.

Серед тих, хто має намір голосувати, Зеленського готові підтримати 60,8% виборців, Порошенка — 24,4%, не визначилися — 14,8%.

Серед тих, хто має намір голосувати і вже визначився, Зеленського підтримують 71,4%, Порошенка — 28,6%.

В опитування взяли участь 3 тис. респондентів, воно проводилося з 5 по 10 квітня в усіх регіонах України, окрім окупованих територій. Помилка вибірки становить 1,8%.

Нагадаємо, вчора у штабі Порошенка заявили, що на 12 квітня заплановано його зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, який також має зустрітися з Зеленським. Окрім того, цього дня Порошенко матиме зустріч і з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.