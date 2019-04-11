Порошенко или Зеленский: социологи «Рейтинга» рассказали, кто лидирует во втором туре президентских выборов

Владимир Зеленский и Петр Порошенко, фото: «Україна Молода»

https://racurs.ua/n120611-poroshenko-ili-zelenskiy-sociologi-reytinga-rasskazali-kto-lidiruet-vo-vtorom-ture.html

Ракурс

Очередные рейтинги участников второго тура президентских выборов опубликовала сегодня во время пресс-конференции социологическая группа «Рейтинг».

Сейчас самые высокие шансы победить имеет шоумен Владимир Зеленский, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на данные замглавы «Рейтинга» Любомира Мысова.

За Зеленского готовы проголосовать 51% опрошенных, за действующего президента Петра Порошенко — 21%. Не определились со своим выбором 17,8% граждан, еще 10,3% заявили, что не планируют участвовать в выборах.

Среди тех, кто намерен голосовать, Зеленского готовы поддержать 60,8% избирателей, Порошенко — 24,4%, не определились — 14,8%.

Среди тех, кто намерен голосовать и уже определился, Зеленского поддерживают 71,4%, а Порошенко — 28,6%.

В опросе приняли участие 3 тыс. респондентов, он проводился с 5 по 10 апреля во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Ошибка выборки составляет 1,8%.

Напомним, вчера в штабе Порошенко заявили, что на 12 апреля у него запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который также встретится с Зеленским. Кроме того, в этот день Порошенко проведет встречу и с канцлером Германии Ангелой Меркель.