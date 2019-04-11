Скандальный «Евролаб»: хитросплетение офшоров и российского бизнеса расследовали в Kyiv Post. Фото: Гордон

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«Евролаб», в которой сдавал анализы кандидат в президенты Владимир Зеленский, имеет тесную связь с офшорами на Карибских островах, и страной-агрессором. Лабораторию и ее владельца Андрея Пальчевского связывают с уклонением от налогов.

Юридически «Евролаб» имеет британскую регистрацию, но по указанному адресу зарегистрировано также около 25 других организаций, хотя само здание имеет только четыре комнаты. Согласно украинским реестрам Пальчевский владеет компанией совместно с россиянином Алексеем Кирилловым, который связан с компаниями Amerton Group Ltd и Sheraton Business Ltd. Об этом сообщается в материале издания Kyiv Post, передает «Радiо Свобода».

По информации издания, «Евролаб» контролируется четырьмя другими фирмами, среди которых две компании Кириллова. Все организации зарегистрированы на Карибских островах. По мнению издания, «Евролаб» возможно нарушила британское законодательство.

Страна требует, чтобы все зарегистрированные на ее территории фирмы сообщали юридический адрес родительской компании в официальных документах, но лаборатория в Киеве никак не упоминает о регистрации в Великобритании.

Издание утверждает, что британский адрес может служить прикрытием для бухгалтерской деятельности и дальнейшего вывода средств для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

В 2010 г. вышеупомянутый Пальчевский несколько месяцев занимал должность заместителя министра по делам семьи, молодежи и спорта в правительстве Николая Азарова. Тогда встал вопрос о гражданстве Пальчевского, но доказательства об отсутствии у него российского гражданства не предоставили.

Кандидат в президенты Зеленский сообщал, что знаком с Пальчевским, но не имеет с ним дружеских отношений. Тем временем Пальчевский регулярно на российском телевидении заявляет, что Зеленский рожден для президентства.

Ранее сообщалось, что Зеленский опубликовал результаты анализов в «Евролаб» и пользователи заметили несоответствие в датах, которые были указаны в документах.