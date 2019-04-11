Скандальний «Євролаб»: хитросплетіння офшорів і російського бізнесу розслідували в Kyiv Post. Фото: Гордон

https://racurs.ua/ua/n120610-skandalnyy-ievrolab-hytrospletinnya-ofshoriv-i-rosiyskogo-biznesu-rozsliduvaly-v-kyiv-post.html

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«Євролаб», у якій здавав аналізи кандидат у президенти Володимир Зеленський, має тісний зв’язок з офшорами на Карибських островах, та країною-агресором. Лабораторію та її власника Андрія Пальчевского пов’язують з уникненням податків.

Юридично «Євролаб» має британську реєстрацію, але за вказаною адресою зареєстровано також близько 25 інших організацій, хоча сама будівля має лише чотири кімнати. Згідно з українськими реєстрами Пальчевский володіє компанією сумісно з росіянином Олексієм Кирилловим, який пов’заний з компаніями Amerton Group Ltd та Sheraton Business Ltd. Про це повідомляється у матеріалі видання Kyiv Post, передає «Радіо Свобода».

За інформацією видання, «Євролаб» контролюється чотирма іншими фірмами, серед яких дві компанії Кириллова. Усі організації зареєстровані на Карибських островах. На думку видання, «Євролаб» можливо порушила британське законодавство.

Країна вимагає, щоб усі зареєстровані на її території фірми повідомляли юридичну адресу батьківської компанії в офіційних документах, але лабораторія у Києві жодним чином не згадує про реєстрацію у Великій Британії.

Видання стверджує, що британська адреса може слугувати прикриттям для бухгалтерської діяльності та подальшого виводу коштів для відмивання грошей та уникнення сплати податків.

У 2010 року згаданий Пальчевський декілька місяців обіймав посаду заступника міністра у справах сім’ї, молоді та спорту в уряді Миколи Азарова. Тоді постало питання про громадянство Пальчевского, але докази про відсутність в нього російського громадянства не надали.

Кандидат у президенти Зеленський повідомляв, що знайомий з Пальчевским, але не має з ним приятельських відносин. У той час Пальчевський регулярно на російському телебаченні заявляє, що Зеленський народжений для президентства.

Раніше повідомлялося, що Зеленський опублікував результати аналізів у «Євролаб» і користувачі помітили невідповідність у датах, що були вказані у документах.