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Ракурс
Володимир Зеленський поговорив із новим прем’єром Великої Британії Енді Бернемом. Фото: ОП

Зеленський поговорив із новим британським прем'єром Бернемом

20 лип 2026, 21:30
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Президент України Володимир Зеленський провів розмову з новим прем'єром Великої Британії Енді Бернемом.

У ході розмови глава держави привітав його зі вступом на посаду. Обоє лідерів домовилися найближчим часом обговорити подальшу співпрацю, зокрема в межах Антибалістичної коаліції. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Радий був поговорити з Енді Бернемом і привітати його зі вступом на посаду премʼєр-міністра Великої Британії. Дуже ціную, що підтримка України та наших людей і надалі буде міцною, — йдеться у повідомленні.

Президент наголосив, що Київ та Лондон вже побудували найсильніше партнерство в історії відносин між державами і продовжать працювати над тим, щоб воно тільки розширювалось.

Нагадаємо, 20 липня новим прем'єр-міністром Великої Британії став лідер Лейбористської партії Енді Бернем. Британський король Чарльз сьогодні на закритій зустрічі в Букінгемському палаці запросив його сформувати уряд. Бернем є активним прихильником допомоги Україні та ініціатором програми біженцям United for Ukraine.

Джерело: Ракурс


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