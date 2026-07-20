Новим прем'єр-міністром Великої Британії став Енді Бернем. Фото:

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Ракурс

Новим прем'єр-міністром Великої Британії став лідер Лейбористської партії Енді Бернем.

Британський король Чарльз сьогодні запросив його сформувати уряд на закритій зустрічі в Букінгемському палаці. Пізніше Букінгемський палац оприлюднив повну заяву, яка підтверджує призначення Енді Бернема прем'єр-міністром. Про це 20 липня повідомили BBC та Sky News.

Його Величність прийняв на аудієнції високоповажного члена парламенту Ендрю Бернема та доручив йому сформувати новий уряд. Високоповажний член парламенту Ендрю Бернем прийняв пропозицію короля та поцілував йому руку після призначення прем'єр-міністром і першим лордом казначейства, — йдеться в заяві.

Як відомо, Бернем народився у 1970 році у Ліверпулі. Свого часу працював в урядах Тоні Блера та Гордона Брауна. Обіймав посади міністра культури та міністра охорони здоров’я.

У 2017 році став першим мером графства Великий Манчестер й отримав прізвисько «Король Півночі» після того, як під час пандемії COVID-19 відмовився запроваджувати додатковий карантин у своєму регіоні.

Енді Бернем є активним прихильником допомоги Україні та ініціатором програми біженцям United for Ukraine, а також міжнародної мережі муніципалітетів Unbroken Cities Network.

Раніше сьогодні Кір Стармер офіційно пішов з посади британського прем'єр-міністра. Свою прощальну промову він проголосив у Лондоні на Даунінг-стріт і побажав своєму наступнику удачі та заявив, що повністю його підтримує.

Нагадаємо, 22 липня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що піде з посади, а також про відставку і з посади лідера Лейбористської партії.