Прем'єр Британії йде у відставку

Кір Стармер, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n214556-premier-brytaniyi-yde-u-vidstavku.html

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що піде з посади.

Про це сьогодні, 22 червня, повідомляє BBC.

Стармер, виступаючи перед журналістами на Даунінг-стріт повідомив, що обговорив вже це із королем.

Також він зазначив, що подасть у відставку і з посади лідера Лейбористської партії.

За його словами, він «почув відповідь» партії на питання, чи є він найкращим кандидатом, щоб очолити її на наступних загальних виборах, і «з гідністю приймає цю відповідь».

Я подам у відставку з посади лідера Лейбористської партії, — наголосив він.

Перед тим, як оголосити про свою відставку, Стармер зазначив, що успадкував Лейбористську партію, яка була «політично, фінансово та морально збанкрутілою».

Він каже, що йому «раз за разом» повторювали, що партія «закінчилася», але стверджує, що «довів, що ці люди помилялися». Стармер стверджує, що змінив партію, «вирвавши з неї отруту антисемітизму».

Відновивши довіру до економіки, оборони та національної безпеки, — додав він.

Лідером Лейбористської партії Стармер став 4 квітня 2020 року, а прем'єром Британії — 5 липня 2024 року.

Джерело: BBC