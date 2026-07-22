Виробництво британських гармат L119 розпочнеться в Україні. Фото:

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Виробництво британських гармат L119 розпочнеться в Україні.

Оборонна компанія BAE Systems з Великої Британії підписала ліцензійну угоду зі стратегічним оборонним партнером в Україні щодо виробництва артилерійських систем L119 Light Gun. Ці гармати випускатимуть на українській території. Про це повідомляється на сайті компанії.

Зброярі зазначили, що українська сторона отримає технічну документацію та необхідну підтримку для виготовлення першої установки L119, яку планують випробувати. Також в Україні розроблятимуть спеціальну версію легкої гаубиці L119 калібру 105-мм, яку адаптують до потреб Сил оборони України.

У BAE Systems заявили, що інвестуватимуть в артилерійське виробництво у Великій Британії, зокрема відновлення потужностей для виготовлення артилерійських стволів калібрів 105 мм і 155 мм для України.

Як відомо, L119 Light Gun — це мобільна буксирувана артилерійська система калібру 105 мм, розроблена BAE Systems. У компанії наголошують, що гармата характеризується високою надійністю та ефективністю.

Британці не розкрили назву українського оборонного підприємства, з яким уклали угоду.

Нагадаємо, 14 липня президент Володимир Зеленський заявив, що Франція надасть Україні ліцензії на виробництво високоточних ракет SCALP та бомб AASM. Крім того, українці розроблятимуть ракети Aster 30 спільно з Італією.