Франція надасть Україні ліцензію на виробництво ракет SCALP та бомб AASM. Фото:

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Україна та Франція домовилися про розширення оборонної співпраці.

Французи нададуть Україні ліцензії на виробництво високоточних ракет SCALP та бомб AASM. Крім того, українці розроблятимуть ракети Aster 30 спільно з Італією. Також Париж співпрацюватиме з Києвом та іншими партнерами в рамках антибалістичної програми FREYJA. Про це президент Володимир Зеленський 14 липня повідомив у Telegram.

Також, як поінформував глава держави, Україна першою отримає нові посилені французько-італійські системи SAMP/T NG. Крім того, Франція також надасть Україні два комплекси SAMP/T вже в 2026 році. Водночас французи та італійці прискорять поставки ракет Aster 30 до жовтня цього року.

Президент анонсував і закупівлю Україною перших 16 літаків Rafale та озброєння до них. Цьогоріч у Франції має розпочатися навчання українських пілотів і механіків. Після цього чотири винищувачі Rafale будуть передані Повітряним силам ЗСУ.

Нагадаємо, 8 липня президент США Дональд Трамп припустив, що Штати можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot. Однак експерти упевнені, що налагодити виробництво ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні швидко навряд чи вдасться. Цьому заважатимуть складні технології, дефіцит комплектуючих та загроза ударів з боку РФ.