У Франції атакували завод дронів, що постачає техніку Україні. Фото:

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У Франції була спроба атаки на завод дронів, що постачає техніку Україні.

На початку червня невідомі закидали «коктейлями Молотова» будівлю компанії Delair, яка виробляє техніку, зокрема, безпілотники для України. Однак пляшки із запальною сумішшю не спалахнули. Про це повідомило видання Le Parisien із посиланням на джерела.

Через три дні після інциденту поблизу заводу затримали 48-річного громадянина Білорусі, який знімав випробування прототипу дрона. Зловмисника вже взяли під варту.

Зазначається, що головне управління внутрішньої безпеки Франції підозрює, що за атакою на завод може стояти Російська Федерація. Слідство встановило, що затриманий надіслав відео своєму контакту в РФ.

Компанія Delair є провідним виробником французької індустрії безпілотників й спеціалізується на військових і на цивільних дронах. З початку російсько-української війни ця компанія стала ключовим постачальником БпЛА для України.

Нагадаємо, 18 червня британський міністр оборони Ден Джарвіс заявив, що Велика Британія ухвалила рішення надати Україні 150 тис. дронів українського виробництва, понад 350 ракет протиповітряної оборони та радари до кінця 2026 року. З цих 350 ракет 100 будуть призначені для зенітно-ракетних систем Patriot.

Джерело: Le Parisien