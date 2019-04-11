Поліція затримала банду грабіжників. Фото: Нацполіція

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Злочинну групу затримала поліція на території Харківської області. Низка осіб виявилася причетною до вчинення тяжких корисливих злочинів.

Слідчі встановили, що банда в складі не менше 10 осіб грабувала інкасаторів та громадян на території Харківської, Полтавської та Київської областей. Група орудувала впродовж 2013−2019 років, сума завданих зловмисниками збитків сягає понад 15 млн грн. Про це 11 квітня повідомила прес-служба Національної поліції.

У поліції відзначили, що тривалий час злочини грабіжників не були розкритими, оскільки до складу банди входили працівники певних правоохоронних структур. Одному із затриманих бандитів вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Слідчі Нацполіції також довели, що ці зловмисники причетні до замаху на замовне умисне вбивство головного лікаря Київського клінічного госпіталю ветеранів війни. Наразі всі обставини вчинення злочинів встановлюються.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів кримінальної справи, виявили та вилучили зброю, боєприпаси та вибухівку. Слідчі встановили, що ці речі зловмисники використовували під час нападів на інкасаторів. Очікується, що затриманим оберуть запобіжний захід та повідомлять про підозру.

Нагадаємо, у Сумській області поліція затримала злочинну групу, яка крала нафту з нафтопроводу. Зловмисники здійснили несанкціоновану врізку в трубопровід.