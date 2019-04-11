Полиция задержала банду грабителей. Фото: Нацполиция

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Преступную группу задержала полиция на территории Харьковской области. Ряд лиц оказался причастен к совершению тяжких корыстных преступлений.

Следователи установили, что банда в составе не менее 10 человек грабила инкассаторов и граждан на территории Харьковской, Полтавской и Киевской областей. Группа орудовала в течение 2013−2019 годов, сумма нанесенного злоумышленниками ущерба составляет более 15 млн грн. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба Национальной полиции.

В полиции отметили, что длительное время преступления грабителей не были раскрытыми, поскольку в состав банды входили сотрудники некоторых правоохранительных структур. Одному из задержанных бандитов уже сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Следователи Нацполиции также доказали, что эти злоумышленники причастны к покушению на заказное умышленное убийство главного врача Киевского клинического госпиталя ветеранов войны. Сейчас все обстоятельства совершения преступлений устанавливаются.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов уголовного дела, обнаружили и изъяли оружие, боеприпасы и взрывчатку. Следователи установили, что эти вещи злоумышленники использовали во время нападений на инкассаторов. Ожидается, что задержанным изберут меру пресечения и сообщат о подозрении.

Напомним, в Сумской области полиция задержала преступную группу, которая воровала нефть из нефтепровода. Злоумышленники совершили несанкционированную врезку в трубопровод.