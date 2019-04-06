Задержали воров нефтепродуктов на Сумщине. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

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На краже нефти из нефтепровода погорела преступная группа. Злоумышленники осуществили несанкционированную врезку в нефтепровод в Сумской области.

Правоохранители остановили автомобиль «Камаз» с краденой нефтью возле села Кашпуры и задержали трех человек из Липоводолинского района. Оказалось, что задержанные прошлой ночью незаконно врезались в нефтепровод и похитили нефтепродукты. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

Следственно-оперативная группа обнаружила в кузове грузовика емкость объемом 20 м3, на треть, наполненную нефтепродуктами. «Камаз» и оборудование для несанкционированного отбора нефтепродуктов правоохранители изъяли. Задержанные уже признались в содеянном преступлении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2. ст. 185 (законченное покушение на совершение кражи, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Ворам объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Напомним, в марте в Кропивницком правоохранители предотвратили попытку кражи канализационных люков. Вор пытался украсть канализационные люки и свой поступок объяснил тем, что хотел таким образом «подзаработать» денег на подарок дочери к 8 марта.