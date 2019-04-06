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Затримали крадіїв нафтопродуктів на Сумщині. Фото: facebook.com/MVS.LVIV
За крадіжку нафти з нафтопроводу у Сумській області поліція затримала злочинну групу (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n120426-za-kradijku-nafty-z-naftoprovodu-u-sumskiy-oblasti-policiya-zatrymala-zlochynnu-grupu-foto.htmlРакурс
На крадіжці нафти з нафтопроводу погоріла злочинна група. Зловмисники здійснили несанкціоновану врізку в нафтопровід у Сумській області.
Правоохоронці зупинили автомобіль «Камаз» із краденою нафтою неподалік села Кашпури та затримали трьох осіб із Липоводолинського району. Виявилося, що затримані минулої ночі незаконно врізалися у нафтопровід та викрали нафтопродукти. Про це 6 квітня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Сумській області.
Слідчо-оперативна група виявила в кузові вантажівки ємність об'ємом 20 м3, на третину наповнену нафтопродуктами. «Камаз» та обладнання для несанкціонованого відбору нафтопродуктів правоохоронці вилучили. Затримані особи вже зізналися у вчиненому злочині.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2. ст. 185 (закінчений замах на вчинення крадіжки, вчинена за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Крадіям оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Нагадаємо, у березні в Кропивницькому правоохоронці запобігли спробу поцупити каналізаційні люки. Крадій намагався поцупити каналізаційні люки й свій вчинок пояснив тим, що хотів в такий спосіб «підзаробити» грошей на подарунок донці до 8 березня.
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