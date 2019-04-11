Грегори Крейг лоббировал правительство Януковича, фото: The New York Times

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Бывшему советнику Белого дома и экс-президента США Барака Обмамы 74-летнему Грегори Крейгу могут предъявить обвинение в связи с его деловыми отношениями с правительством бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Речь идет о лоббистской работе, которую Крейг выполнял для Януковича в 2012 году, когда был партнером в адвокатской конторе Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на адвокатов Крейга.

Согласно американскому законодательству, любое лицо, выполняющее лоббистскую работу для иностранных клиентов, должно зарегистрироваться как иностранный агент.

Отмечается, что нарушение этого закона расследовались достаточно редко до начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году, одним из основных фигурантов которого является глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт. Именно Манафорт связал Крейга с Януковичем.

Деятельность Крейга в Украине заинтересовала Мюллера.

В 2018 году Крейг покинул Skadden, а в январе компания заплатила штраф в размере 4,6 млн долл. в рамках соглашения с Министерством юстиции США, чтобы избежать уголовного преследования за нарушение закона о регистрации иностранных агентов.

Отмечается, что Крейг может стать первым лицом в рамках расследования о российском вмешательстве, связанным с Демократической партией США.

Напомним, в начале марта Манафорту объявили приговор — 47 месяцев заключения.