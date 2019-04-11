Грегорі Крейг лобіював уряд Януковича, фото: The New York Times

https://racurs.ua/ua/n120608-kolyshnomu-radnyku-obamy-mojut-vysunuty-obvynuvachennya-za-robotu-na-yanukovycha.html

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Колишньому раднику Білого дому та екс-президента США Барака Обмами 74-річному Грегорі Крейгу можуть висунути звинувачення у зв’язку з його діловими відносинами із урядом колишнього президента України Віктора Януковича.

Йдеться про лобістську роботу, котру Крейг виконував для Януковича у 2012 році, коли був партнером в адвокатській конторі Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на адвокатів Крейга.

Згідно з американським законодавством, будь-яка особа, яка виконує лобістську роботу для іноземних клієнтів, повинна зареєструватися як іноземний агент.

Зазначається, що порушення цього закону розслідувалися досить рідко до початку розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо російського втручання в американські вибори у 2016 році, одним з основних фігурантів котрого є очільник виборчого штабу Трампа Пол Манафорт. Саме Манафорт пов’язав Крейга з Януковичем.

Діяльність Крейга в Україні зацікавила Мюллера.

У 2018 році Крейг покинув Skadden, а в січні компанія заплатила штраф на суму 4,6 млн дол. в рамках угоди з Міністерством юстиції США, щоб уникнути кримінального переслідування за порушення закону про реєстрацію іноземних агентів.

Зазначається, що Крейг може стати першою особою в межах розслідування про російське втручання, пов’язаною з Демократичною партією США.

Нагадаємо, на початку березня Манафортові оголосили вирок — 47 місяців ув’язнення.