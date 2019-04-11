Порошенко предложили провести дебаты с Зеленским по телемосту. Фото: zn.ua

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Ракурс

Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко предложили провести по телемосту в прямом эфире.

Такое предложение выдвинули в штабе Зеленского. Таким образом в команде победителя первого тура хотят «совместить телевизионные картинки и вести дебаты друг с другом в прямом эфире». Дебаты по телемосту планируют провести, если 19 апреля Владимир Зеленский придет на «Олимпийский», а Петр Порошенко в это время будет в студии «Общественного». Об этом 11 апреля во время брифинга заявил глава штаба Зеленского Иван Баканов, мероприятие транслировали украинские телеканалы.

«Мы идем на встречу. И если действительно все хотят с нами вести дебаты, чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что мы избегаем таких дебатов, мы предлагаем провести телемост», — отметил Баканов.

Как известно, после первого тура выборов на Банковой начали настаивать на проведении дебатов между кандидатами в президенты. Победитель первого тура Владимир Зеленский пригласил действующего президента Петра Порошенко провести дебаты на стадионе «Олимпийский».

Сегодня представители избирательных штабов кандидатов в президенты встретились на стадионе «Олимпийский». Команды кандидатов так и не пришли к согласию в вопросе даты проведения дебатов. Представители Порошенко настаивали на проведении дебатов на стадионе 14 апреля, а 19 апреля — провести дебаты на «Общественном». В штабе Зеленского с этим не согласны.

Ранее Порошенко заявлял, что дебаты кандидатов на стадионе «Олимпийском» должны состояться 14 апреля. В штабе Владимира Зеленского с главой государства не были согласны, сам кандидат в президенты назвал другую дату — 19 апреля.

Напомним, Центральная избирательная комиссия и «Общественное вещание» заявили, что Зеленский и Порошенко должны прийти в студию «Общественного» 19 апреля в 20.00. По состоянию на 9 апреля, ни один из штабов кандидатов в президенты не обращался к ЦИК касательно дебатов.