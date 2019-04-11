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Ракурс
Подарунок від Суркіса спричинив відставку Райнхарда Грінделя

Подарунок від Суркіса призвів до відставки екс-голови Німецького футбольного союзу із ФІФА та УЄФА

11 кві 2019, 16:03
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Колишній керівник Німецького футбольного союзу (DFB) Райнхард Гріндель позбувся посад у ФІФА і УЄФА. Раніше він пішов із місцевої федерації через дорогий подарунок від Григорія Суркіса.

Гріндель не повідомив керівництву Німецького футбольного союзу про годинник від екс-голови ФФУ та віце-президента УЄФА Суркіса, а також не задекларував частину доходів, повідомляє 11 квітня Welt.

Зокрема, йдеться про те, що Гріндель з липня 2016 по липень 2017 року заробив додатково 78 тис. євро, які не задекларував.

«З мого боку було незрозумілою безпечністю не сказати про подарунок відразу. Тому я відповім за це на національному і міжнародному рівні», — заявив Гріндель.

Крім цих звинувачень, німецькі ЗМІ обурювалися поведінкою футбольного чиновника під час інтерв’ю для DW. Журналіст розпитував Грінделя про реформи у ФІФА. Голові німецької федерації, а також одному зі співкерівників ФІФА така допитливість не сподобалася і він самочинно припинив розмову.

«Ракурс» повідомляв, що НАБУ має намір допитати бізнесменів Ігоря та Григорія Суркісів через розслідування «Схем» про можливу схему виведення сотень мільйонів гривень із обленерго.


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