Подарунок від Суркіса спричинив відставку Райнхарда Грінделя

https://racurs.ua/ua/n120629-podarunok-vid-surkisa-pryzviv-do-vidstavky-eks-golovy-nimeckogo-futbolnogo-souzu-iz-fifa-ta-uiefa.html

Ракурс

Колишній керівник Німецького футбольного союзу (DFB) Райнхард Гріндель позбувся посад у ФІФА і УЄФА. Раніше він пішов із місцевої федерації через дорогий подарунок від Григорія Суркіса.

Гріндель не повідомив керівництву Німецького футбольного союзу про годинник від екс-голови ФФУ та віце-президента УЄФА Суркіса, а також не задекларував частину доходів, повідомляє 11 квітня Welt.

Зокрема, йдеться про те, що Гріндель з липня 2016 по липень 2017 року заробив додатково 78 тис. євро, які не задекларував.

«З мого боку було незрозумілою безпечністю не сказати про подарунок відразу. Тому я відповім за це на національному і міжнародному рівні», — заявив Гріндель.

Крім цих звинувачень, німецькі ЗМІ обурювалися поведінкою футбольного чиновника під час інтерв’ю для DW. Журналіст розпитував Грінделя про реформи у ФІФА. Голові німецької федерації, а також одному зі співкерівників ФІФА така допитливість не сподобалася і він самочинно припинив розмову.

«Ракурс» повідомляв, що НАБУ має намір допитати бізнесменів Ігоря та Григорія Суркісів через розслідування «Схем» про можливу схему виведення сотень мільйонів гривень із обленерго.