Петро Порошенко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n120628-pislya-zalyshennya-posta-prezydenta-poroshenko-planuie-balotuvatysya-do-ievroparlamentu-video.html

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Президент України Петро Порошенко заявив, що планує балотуватися в депутати Європарламенту на наступних виборах у 2024 році.

Так він в кулуарах Київського безпекового форуму відповів на питання про те, що буде робити після відставки у випадку перемоги в другому турі президентських виборів його опонента шоумена Володимира Зеленського, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня. У випадку перемоги на ньому Порошенко зможе продовжувати бути президентом України на термін до 2024 року. Конституція України обмежує перебування на посаді президента двома термінами.

Варто зазначити, що балотуватися на виборах до Європарламенту можуть лише громадяни Євросоюзу.

Нагадаємо, наразі соціологи вважають, що на президентських виборах переможе Зеленський. Згідно з дослідженням соціологічної групи «Рейтинг», за Зеленського готові проголосувати 51% опитаних, за Порошенка — 21%. Зі своїм вибором не визначилися 17,8% опитаних, не планую прийти на вибори 10,3%.