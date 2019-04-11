Петро Порошенко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n120628-posle-uhoda-s-posta-prezidenta-poroshenko-planiruet-ballotirovatsya-v-evroparlament-video.html

Ракурс

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что планирует баллотироваться в депутаты Европарламента на следующих выборах в 2024 году.

Так он в кулуарах Киевского форума по безопасности ответил на вопрос о том, что будет делать после отставки в случаи победы во втором туре президентских выборов его оппонента шоумена Владимира Зеленского, сообщает агентство «РБК-Украина».

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. В случаи победы на нем Порошенко сможет продолжать быть президентом Украины на срок до 2024 года. Конституция Украины ограничивает пребывание на должности президента двумя сроками.

Стоит отметить, что баллотироваться на выборах в Европарламент могут только граждане Евросоюза.

Напомним, в настоящее время социологи считают, что на президентских выборах победит Зеленский. Согласно исследованию социологической группы «Рейтинг», за Зеленского готовы проголосовать 51% опрошенных, за Порошенко — 21%. Со своим выбором не определились 17,8% опрошенных, не планирую прийти на выборы 10,3%.