Порошенко сравнил кампанию Зеленского с фильмом. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n120627-virtualnyy-kandidat-poroshenko-sravnil-kampaniu-zelenskogo-s-izvestnym-gollivudskim-filmom.html

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Избирательная кампания кандидата в президенты Владимира Зеленского напомнила действующему главе государства Петру Порошенко известный голливудский фильм «Эквилибриум».

В этой американской ленте главный антагонист фильма обращается к гражданам страны с экранов телевизоров. Об этом Порошенко заявил во время выступления на 12-м Киевском безопасностном форуме.

«Виртуальный кандидат обращается ко всем с постановочными, заученными словами и репликами. Исключительно с экранов телевизоров или смартфонов. Это напоминает фильм «Эквилибриум», — заявил Порошенко.

Порошенко в своем выступлении пытался убедить присутствующих, что Владимир Зеленский — это «телевизионный образ, за которым скрывается группа людей с циничными интересами».

Глава государства добавил, что Зеленский пытается превратить выборы в шоу и это многим гражданам Украины нравится. Порошенко призвал соотечественников понять, что сейчас главная угроза, которая стоит перед страной — опасность потерять государство.

Напомним, в первом туре за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 5 млн 714 тыс. лиц (30,24%), а действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 3 млн 14 тыс. украинцев (15,95%).