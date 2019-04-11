Порошенко порівняв кампанію Зеленського з фільмом. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n120627-virtualnyy-kandydat-poroshenko-porivnyav-kampaniu-zelenskogo-z-vidomym-gollivudskym-filmom.html

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Виборча кампанія кандидата в президенти Володимира Зеленського нагадала чинному главі держави Петру Порошенку відомий голлівудський фільм «Еквілібріум».

У цій американській стрічці головний антагоніст фільму звертається до громадян країни з екранів телевізорів. Про це Порошенко заявив під час виступу на 12-му Київському безпековому форумі.

«Віртуальний кандидат звертається до всіх з постановочними, завченими словами і репліками. Виключно з екранів телевізорів чи смартфонів. Це нагадує фільм «Еквілібріум», — заявив Порошенко.

Порошенко у своєму виступі намагався переконати присутніх, що Володимир Зеленський — це «телевізійний образ, за яким ховається група людей з цинічними інтересами».

Глава держави додав, що Зеленський намагається перетворити вибори у шоу й це багатьом громадянам України подобається. Порошенко закликав співвітчизників зрозуміти, що нині головна загроза, яка стоїть перед країною — небезпека втратити державу.

Нагадаємо, у першому турі за кандидата в президенти Володимира Зеленського проголосували 5 млн 714 тис. осіб (30,24%), а чинного голову держави Петра Порошенка підтримали 3 млн 14 тис. українців (15,95%).