Порошенко выступил в Верховном суде, окруженном охраной с собаками. Фото: Ракурс

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Ракурс

В Верховном суде выступил президент Петр Порошенко, прибывший на церемонию приведения новоизбранных судей Антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты к присяге.

Создание Антикоррупционного суда он назвал стратегическим решением.

«Сегодня мы видим результат: 38 новых судей приступают к исполнению обязанностей в новом суде. У них есть рычаги и инструменты, чтобы быть успешными, — судебной реформой им предоставлена независимость от законодательной и исполнительной ветвей власти и от президента тоже», — заявил Порошенко.

Он также добавил, что профильным законом предусмотрены дополнительные гарантии безопасности судей и их надлежащее финансирование.

После выступления президента новоизбранные судьи приняли присягу.

Затем глава Верховного суда Валентина Данишевская призвала судей Антикоррупционного суда быть единым коллективом, никогда не забывать о правах человека и восстановить доверие к судебной власти.

Как известно, в марте Высшая квалифкомиссия судей Украины объявила имена 39-ти победителей конкурса на должности в Высшем антикоррупционном суде. Из них 27 должны были стать судьями ВАКС, а 12 — судьями Апелляционной палаты этого суда.

После принятия присяги судьи должны избрать председателя суда и запустить автоматизированную систему документооборота. До этого времени обязанности главы аппарата ВАКС временно исполнял Алексей Жуков.