Порошенко виступив у Верховному суді, оточеному охороною з собаками. Фото: Ракурс

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Ракурс

У Верховному суді виступив президент Петро Порошенко, який прибув на церемонію приведення новообраних суддів Антикорупційного суду та його Апеляційної палати до присяги.

Створення Вищого антикорупційного суду України він назвав стратегічним рішенням, із прозорим конкурсом.

«Сьогодні ми бачимо результат: 38 нових суддів стають до виконання обов’язків у новому суді. У них є важелі й інструменти, щоб бути успішними, — судовою реформою їм надана незалежність від законодавчої та виконавчої гілок влади і від президента також», — заявив Порошенко.

Він також додав, що профільним законом передбачено додаткові гарантії безпеки суддів і їх належне фінансування.

Після виступу президента новообрані судді склали присягу.

Потім глава Верховного суду Валентина Данішевська закликала суддів Антикорупційного суду бути єдиним колективом, ніколи не забувати про права людини і відновити довіру до судової влади.

Як відомо, у березні Вища кваліфкомісія суддів України оголосила імена 39-ти переможців конкурсу на посади у Вищому антикорупційному суді. З них 27 мали стати суддями ВАКС, а 12 — суддями Апеляційної палати цього суду.

Після складання присяги судді повинні обрати голову суду й запустити автоматизовану систему документообігу. Досі обов’язки глави апарату ВАКС тимчасово виконував Олексій Жуков.