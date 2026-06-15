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Ракурс
Будівля ВАКС у Києві постраждала внаслідок російського обстрілу. Фото:

Будівля ВАКС у Києві зазнала пошкоджень внаслідок атаки РФ (ФОТО)

15 чер 2026, 12:57
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Будівля Вищого антикорупційного суду постраждала внаслідок нічного російського обстрілу Києва.

Внаслідок комбінованого удару ворога було пошкоджене приміщення ВАКС, яке знаходиться за адресою проспект Берестейський, 41. Зокрема, у будівлі вибиті вікна. Про це Антикорупційний суд 15 червня повідомив у соціальній мережі Facebook.

Співробітники суду встановлюють загальний обсяг пошкоджень. Наразі тривають роботи з прибирання та ліквідації наслідків.

У ВАКС додали, що, попри пошкодження, заплановані судові засідання відбудуться за графіком. У разі змін цього графіку, інформацію опублікують додатково.

Будівля ВАКС у Києві постраждала внаслідок російського обстрілу. Фото: ВАКС

Будівля ВАКС у Києві постраждала внаслідок російського обстрілу. Фото: ВАКС

Нагадаємо, в ніч на 15 червня Київ опинився під черговою масованою атакою російських безпілотників та ракет. Пожежі та руйнування зафіксували майже в усіх районах. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 25 поранених. Пошкоджено багато багатоповерхових та приватних житлових будинків, Києво-Печерська лавра та кіностудія імені Олександра Довженка.

Джерело: Ракурс


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