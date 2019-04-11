Пресс-конференцию друга детства Зеленского отложили из-за информации о минировании здания

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Пресс-конференция друга детства Владимира Зеленского Дениса Манжосова отложили из-за информации о заминировании здания агентства «Українські Новини».

Здание проверяют на минирование, но мероприятие обещали не отменять, сообщает «Громадське» в Твиттер.

Пресс-конференция Манжосова, которая называется «Зазеркалье — как и почему разошлись пути лучших друзей детства, партнеров по КВН и студии „Квартал 95“ Владимира Зеленского и Дениса Манжосова», вызвала большой ажиотаж в СМИ. В пресс-зале его ожидало 15 камер и 30 журналистов.

Друг детства Зеленского, экс-участник и один из соучредителей студии «Квартал 95» намерен рассказать о детских годах своего товарища, что происходит за кулисами КВН, как возникла студия «Квартал 95» и есть ли у нее покровители сегодня, а также о том, почему самые близкие друзья не общаются уже более пяти лет после 30-летней дружбы.

«Українські Новини» сообщили, что актеры «Квартала 95» также пришли на пресс-конференцию Манжосова. Поскольку они не являются представителями СМИ, организаторы не пустили их в зал.

Напомним, что сегодня видеоролик, на котором грузовиком сбивают кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского, заинтересовал правоохранителей. Полиция открыла уголовное производство и проверяет наличие угрозы жизни или здоровью кандидата.