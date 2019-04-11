Прокурор Константин Кулик. Фото: News24UA

https://racurs.ua/n120632-prokurora-kulika-vyveli-iz-gruppy-prokurorov-kotorye-rassleduut-kurchenkogeyt.html

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Прокурора Константина Кулика вывели из группы прокуроров в производстве, которое получило название «Курченкогейт».

Таким образом Кулик не уполномочен делать заявления по этому делу, пока генеральная инспекция Генпрокуратуры проводит проверку законности его действий. Если прокурор разгласит тайны следствия, то инспекторы учтут этот факт и сделают соответствующие выводы. Об этом 11 апреля сообщил спикер ГП Андрей Лысенко на собственной странице в Facebook.

Он добавил, что изменения в ЕРДР внесенные прокурором Куликом около 5.00 28 марта 2019 года и внесение изменений в так называемые подозрения, заготовленные неизвестными лицами, свидетельствуют об имеющемся факте нарушения.

Напомним, в марте председатель отдела процессуального руководства в уголовных производствах Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик распространил заявление о деле беглого олигарха Сергея Курченко и причастность к нему людей из окружения президента Петра Порошенко.

Кулик утверждал, что в четырех эпизодах производства подельниками Курченко были заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов, экс-глава АП Борис Ложкин, бывший руководитель НБУ Валерия Гонтарева. Этим лицам прокуратура направила подозрения.

Заявление Кулика спровоцировало настоящий скандал. В Генпрокуратуре сразу заявили, что выдвинутые прокурором подозрения были осуществлены с нарушением процессуального законодательства.