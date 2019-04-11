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Ракурс
Порошенко прибыл на «1+1» и пригласил в студию Зеленского, вместо него приехал прокурор Кулик

Порошенко прибыл на «1+1» и пригласил в студию Зеленского, вместо него приехал прокурор Кулик (ТРАНСЛЯЦИЯ)

11 апр 2019, 23:14
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Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы «Право на власть» на канале «1+1» и предложил Владимиру Зеленскому начать дебаты непосредственно в студии.

Через несколько минут Зеленский ответил, что не может придти, поскольку находится в Париже и готовится к встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тем не менее Зеленский связался со студией. Между кандидатами состоялся разговор на повышенных тонах.

В телефонном разговоре со студией Зеленский объяснил свою позицию. Вместо него в студию приехал глава отдела процессуального руководства по уголовным производствах Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик.

Сегодня Кулика вывели из группы, расследующей так называемый «Курченкогейт». В марте Кулик распространил заявление относительно дела беглого олигарха Сергея Курченко и причастности к нему людей из окружения президента Порошенко. Он утверждал, что в четырех эпизодах производства совместно с Курченко действовали заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов, экс-глава АП Борис Ложкин, бывший руководитель НБУ Валерия Гонтарева.

Этим лицам прокуратура выдвинула подозрения. В ответ на эти обвинения в Генпрокуратуре сразу заявили, что предъявленные прокурором подозрения были осуществлены с нарушением процессуального законодательства.

Источник: Ракурс


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