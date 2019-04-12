Екс-«кварталівець» Манжосов про Зеленського-президента: У ці спекотні дні для нашої країни – це не для нього. Фото: UAportal

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Колишній друг Зеленського та учасник студії «Квартал 95» Денис Манжосов розповів, що думає про Зеленського-президента.

Свої заяви Манжосов мав донести на прес-конференції у столиці, яку планували на 11 квітня, але через повідомлення про мінування це не вдалося. Манжосов розповів, що наразі не бачить Зеленського президентом України. Про це він повідомим у ефірі телеканалу «Прямий», передає «Громадське».

За словам Манжосова, він не збирався давати якісь провокаційні заяви щодо Зеленського, а лише хотів донести свою позицію.

«Наразі я не приймаю сторону Володимира Зеленського у цій кандидатській програмі, у мене на це є мої власні погляди, у мене є моя власна освіта, яка каже мені про те… що Володя може бути президентом у будь-який час. Але на мій погляд, що саме в ці дні, у ці спекотні дні для нашої країни — не цей день для нього», — заявив Манжосов.

Також колишній друг Зеленського заперечує припущення щодо наркотичної залежності кандидата, а своїм екс-колегам побажав не боятися провокацій.

Зазначимо, що вчора перед прес-конференцією Манжосова в інформаційному агентстві «Українські новини» невідома особа повідомила про мінування згаданої будівлі. Хоча Манжосов прибув на зустріч, потім він кудись зник.

За словами екс-«кварталівця» він поїхав попити каву, але потім йому зателефонували і повідомили про мінування.

Раніше повідомлялося, що Манжосов пішов з прес-конференції через телефонні погрози.