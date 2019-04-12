Экс-«кварталовец» Манжосов о Зеленском-президенте: В эти жаркие дни для нашей страны – это не для него. Фото: UAportal

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Ракурс

Бывший друг Зеленского и участник студии «Квартал 95» Денис Манжосов рассказал, что думает о Зеленском-президенте.

Свои заявления Манжосов должен был донести на пресс-конференции в столице, которую планировали на 11 апреля, но из-за сообщения о минировании это не удалось. Манжосов рассказал, что пока не видит Зеленского президентом Украины. Об этом он сообщит в эфире телеканала «Прямой», передает «Громадське».

По словам Манжосова, он не собирался давать какие-либо провокационные заявления о Зеленском, а лишь хотел донести свою позицию.

«Сейчас я не принимаю сторону Владимира Зеленского в этой кандидатской программе, у меня на это мои собственные взгляды, у меня есть мое собственное образование, которое говорит мне о том … что Володя может быть президентом в любое время. Но на мой взгляд, что именно в эти дни, в эти жаркие дни для нашей страны — не этот день для него», — заявил Манжосов.

Также бывший друг Зеленского отрицает предположение о наркотической зависимости кандидата, а своим экс-коллегам пожелал не бояться провокаций.

Отметим, что вчера перед пресс-конференцией Манжосова в информационном агентстве «Украинские новости» неизвестный сообщил о минировании упомянутого здания. Хотя Манжосов прибыл на встречу, потом он исчез.

По словам экс-«кварталовца» он поехал попить кофе, но потом ему позвонили и сообщили о минировании.

Ранее сообщалось, что Манжосов ушел из пресс-конференции из-за телефонных угроз.