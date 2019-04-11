Бывший друг Зеленского Денис Манжосов объяснил, почему сбежал со скандальной пресс-конференции

https://racurs.ua/n120640-vse-utro-pishut-ugrojaut-byvshiy-drug-zelenskogo-obyasnil-pochemu-sbejal-so-skandalnoy.html

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Бывший друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, соучредитель и актер студии «Квартал 95» Денис Манжосов объяснил, почему исчез с пресс-конференции, на которой намеревался рассказать новую информацию о Зеленском и пообещал записать видео об этом случае.

Манжосов прислал смс организаторам пресс-конференции, сообщает The Babel. В нем он извиняется перед журналистами. Манжосов объясняет свой уход тем, что «увидел своих бывших друзей и изменил решение». Кроме того, Манжосов сообщил, что ему «все утро звонят, пишут, угрожают».

«Мне все утро звонят, пишут, угрожают. В течение двух часов я запишу и выложу свое обращение. Я считаю, так будет правильно», — написал Манжосов в сообщении.

Кроме того, в сети распространили видео с камер наблюдения, на котором видно, что экс-участник «Квартала» прибыл в агентство «Українські Новини», а через некоторое время вышел из него в сопровождении другого мужчины.

Напомним, что сегодня не состоялась пресс-конференция, которая называлась «Зазеркалье — как и почему разошлись пути лучших друзей детства, партнеров по КВН и студии „95 Квартал“ Владимира Зеленского и Дениса Манжосова».

Манжосов намеревался рассказать о детских годах своего товарища, что происходит за кулисами КВН, как возникла студия «Квартал 95» и есть ли у нее покровители сегодня, а также о том, почему самые близкие друзья не общаются уже более пяти лет после 30-летней дружбы.

Сначала в агентстве сообщили о минировании здания «Українських Новин», а впоследствии мероприятие отменили. На пресс-конференцию прибыли и несколько участников студии «Квартал 95», которые заявили, что «Манжосов взял за пресс-конференцию деньги».