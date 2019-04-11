Африканский проект Кремля: как «повар Путина» готовит выборы в 20-ти странах / Фото: The Wild Heretic

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«Африканский проект» реализовывает Россия на территории как минимум 20-ти стран Африки. Курирует этот проект «повар Путина» Евгений Пригожин и подконтрольные ему политтехнологи.

По данным журналистского расследования, Россия намерена создать «африканскую империю», во главе которой будет подконтрольный Москве лидер, пишет редакция «Проекта» в расследовании о глобальном вмешательстве РФ в выборы.

Цель нового плана Кремля — обеспечение победы «своих» кандидатов на выборах, которые затем будут подчинятся одному лидеру — ставленнику Москвы. Журналисты выяснили, что свои действия в странах Африки Пригожин согласовывает с президентом РФ Владимиром Путиным и департаментом Африки МИД России. Об этом свидетельствуют документы Центра координации африканских проектов Пригожина, которые оказались в распоряжении журналистов.

«Политтехнологи Пригожина действуют в Анголе, Гвинее, Демократической Республике Конго, Зимбабве, Кении, Ливии, на Мадагаскаре, в Мозамбике, Нигерии, Судане, Чаде, Руанде, Бенине, ЮАР, Кот-д'Ивуаре, Камеруне, Замбии, Гвинее-Бисау, а также в Южном Судане и ЦАР», — говорится в расследовании.

Российские политтехнологи разрабатывают локальные планы действий для каждой из стран Африки, в зависимости от политической ситуации в регионе. Наиболее проработанная стратегия РФ действует в бывших французских колониях, названная «Панафриканским проектом». В частности, Пригожин лоббирует создание региональных движений африканского политика из Бенина Кеми Себы, возглавляющего движение «против французского неоколониализма и империализма». Технологи РФ работают над обеспечением победы кандидатов, связанных с Себой, на местных выборах в 12 странах Африки. На роль лидера «Африканского проекта» претендует сам Себа, которого называют «черным расистом» и антисемитом. В 2017-м году он приезжал в Москву на встречу с имперским идеологом Александром Дугиным.

Всего на африканских предвыборных кампаниях работают до 200 политтехнологов Пригожина. В частности, речь идет о кампаниях в Зимбабве, ЮАР, Нигерии и на Мадагаскаре.

По данным расследования, работа россиян в одной африканской стране оценивается в 15 млн долл. (большинство этих средств идет на взятки африканским политикам).

Например, на выборы в Зимбабве, состоявшиеся в конце июля 2018 года, структуры Пригожина направляли политических консультантов, чтобы «протолкнуть» избрание Эммерсона Мгангагвы президентом. Тогда оппозиция в Зимбабве заявила, что Россия вмешивалась в выборы. Присутствие россиян в этой стране связывают с попытками Пригожина включиться в добычу минералов в Зимбабве, о чем писал Bloomberg.

В Нигерии всеобщие выборы прошли 23 февраля 2019 года, на них переизбрали действующего президента Нигерии Мухаммаду Бухари, членов Сената и депутатов. В ЮАР всеобщие выборы пройдут в мае.

По данным СМИ, «африканский проект» выполняет функцию, которую в Советском Союзе брал на себя Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы: создание лояльной элиты из политиков, получивших помощь от Кремля.

«Люди сидят там без выпивки и красивых женщин от полугода до двух, а паленая водка стоит 150 долл. за бутылку», — жаловался журналистам один из политтехнологов Пригожина на «тяжелую» работу в восточных странах континента, в частности, в Судане.

«В целом в Африке работается легко по причине бедности населения. Живет одна молодежь, которой очень легко управлять. Старики не доживают», — комментирует «работу» другой российский политтехнолог.

Напомним, 11 апреля стало известно, что президента Судана Омара аль-Башира взяли под домашний арест. Также командование армии арестовало высокопоставленных чиновников из его близкого окружения. Во время военного переворота были задержаны топ-чиновники, включая главу правящей партии «Национальный конгресс» и главу президентской гвардии. До этого в Судане на протяжении трех месяцев проходили антиправительственные демонстрации.

В январе Служба безопасности Украины обнародовала серию материалов о деятельности спецназа Кремля — так называемой частной военной компании «Вагнера» в Судане на заказ ООО «М-Инвест» (коммерческой структуры Пригожина). Эта фирма заказывала билеты для пассажиров авиарейсов из 223-го летного отряда Минобороны РФ в Судан, ЦАР и другие страны Африки.

В общей сложности официально в Африку прилетели более 1 тыс. боевиков РФ. Примечательно, что на многих фото из разных стран Африки наемники «Вагнера» вместе с технологами Пригожина сопровождают местных политиков.

По данным СБУ, почти все участники африканского контингента наемников в 2014—2015 годах воевали в Украине, например, во время штурма Луганского аэропорта и в Дебальцево. Также в декабре 2018 года стали известны имена боевиков «Вагнера», которые могут быть причастны к убийству российских журналистов в ЦАР. Наемников привезло в ЦАР руководство Генштаба РФ в начале прошлого года. Часть из них прибыла на частном самолете фирмы Пригожина. Напомним, что в ЦАР еще 31 июля 2018 года вспыхнули массовые акции протеста из-за наемников «Вагнера». В свою очередь, убийство журналистов РФ произошло после того, как в городе Дамар наемники убили местного жителя. Тогда сообщалось, что российские журналисты прилетели в ЦАР снимать фильм о «вагнеровцах».

Не обошлись без вмешательства России и в выборы президента Мадагаскара, состоявшиеся в 2018 году. По данным расследования ВВС, Россия пыталась повлиять на выборы в бывшей французской колонии, предлагая денежное вознаграждение как минимум шести кандидатам. В 2018 году под видом туристов в страну приезжали политтехнологи, тесно связанные с Кремлем.

Бизнесмен Андри Радзуэлина вышел во второй тур с отрывом всего 4% от главного соперника и победил. В операции участвовали десятки граждан России, которые находились на острове почти год. Пастор Андре Майол, занявший четвертое место на выборах, сообщил BBC, что граждане РФ пришли к нему в кабинет с чемоданом денег и оплатили его взнос на участие в президентской гонке. По его словам, россияне тогда поддерживали шесть-восемь кандидатов. Он также подписал документ, обязывающий его поддержать ставленника РФ, который наберет большинство голосов. Не исключено, что «повара Путина» интересовала добыча хрома и золота на Мадагаскаре.

Сам Пригожин в течение последних двух лет совершил ряд поездок в зоны конфликтов в Азии и Африке. Частный самолет с регистрационным номером M-VITO 50 раз заходил на посадку и вылетал из аэропорта столицы Ливана Бейрута, которая граничит с Сирией. В тот же день бизнес-джет Пригожина вылетал в Сирию или Африку. Так, согласно расследованию «Новой газеты», самолет 21 раз появился над территорией Сирии, а 28 раз — в Африке. В этих же странах СМИ сообщали о пребывании российских спецназовцев частной компании «Вагнера».