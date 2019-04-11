Главные новости 11 апреля: арест Ассанжа, отсрочка Brexit, скандальное видео с Зеленским, дебаты по телемосту и начало работы Антикоррупционного суда

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Главными новости 11 апреля стали арест Джулиана Ассанжа, отсрочка Brexit, появление скандального ролика с Зеленским, предложение провести дебаты между кандидатами в президенты по телемосту и принятие присяги судьями Антикоррупционного суда.

В Верховном суде состоялась церемония приведения вновь избранных судей Антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты к присяге. К исполнению обязанностей приступили 38 новых судей.

Случился новый поворот в «дебатном вопросе». Штаб Владимира Зеленского предложил провести дебаты по телемосту в прямом эфире. Дебаты таким образом планируют провести, если 19 апреля Владимир Зеленский придет на НСК «Олимпийский», а Петр Порошенко в это время будет в студии «Суспильного».

Сегодня в сети появился видеоролик, смонтированный на основе последнего рекламного видео Владимира Зеленского. На нем кандидата сбивают грузовиком, заканчивается он фразой «У каждого своя дорога» и намекает на то, что Зеленский употребляет наркотики. Ролик заинтересовал полицию, которая выясняет лиц, заказавших и разместивших ролик.

Лидеры стран Евросоюза согласились предоставить Великобритании отсрочку до 31 октября относительно Brexit (Брекзит) до 31 октября 2019 года. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй приняла это предложение ЕС. Лондон получит дополнительные шесть месяцев «на поиски лучшего решения».

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа сегодня арестовали в Лондоне. Задержание по требованию США осуществило управления лондонской полиции в посольстве Эквадора.