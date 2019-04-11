Головні новини 11 квітня: арешт Ассанжа, відстрочка Brexit, скандальне відео із Зеленським, дебати по телемосту і початок роботи Антикорупційного суду

https://racurs.ua/ua/n120638-golovni-novyny-11-kvitnya-aresht-assanja-vidstrochka-brexit-skandalne-video-iz-zelenskym.html

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Головними новинами 11 квітня стали арешт Джуліана Ассанжа, відстрочка Brexit, поява скандального ролику про Зеленського, пропозиція провести дебати між кандидатами у президенти по телемосту і прийняття присяги суддів Антикорупційного суду.

У Верховному суді відбулася церемонія приведення новообраних суддів Антикорупційного суду та його Апеляційної палати до присяги. До виконання обов’язків приступили 38 нових суддів.

Відбувся новий поворот у «дебатному питанні». Штаб Володимира Зеленського запропонував провести дебати по телемосту в прямому ефірі. Дебати у такий спосіб планують провести, якщо 19 квітня Володимир Зеленський прийде на «Олімпійський», а Петро Порошенко в цей час буде в студії «Суспільного».

Сьогодні у мережі з’явився відеоролик, змонтований на основі останнього рекламного відео Зеленського. На ньому кандидата збивають вантажівкою, закінчується він фразою «У кожного своя дорога» і натякає на те, що Зеленський вживає наркотики. Ролик зацікавив поліцію, яка з’ясовує осіб, які замовили і розмістили ролик.

Лідери країн Євросоюзу погодилися надати Великій Британії відстрочку до 31 жовтня щодо Brexit (Брекзит) до 31 жовтня 2019 року. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей прийняла цю пропозицію ЄС і Лондон отримає додаткові шість місяців «на пошуки кращого рішення».

Засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа сьогодні заарештували у Лондоні. Затримання на вимогу США здійснило управління лондонської поліції у посольстві Еквадору.