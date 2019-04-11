Ассанжа заарештовано в Лондоні. Фото: Радио Свобода

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Джуліана Ассанжа заарештовано в Лондоні. Затримання засновника WikiLeaks сьогодні здійснило управління лондонської поліції у посольстві Еквадору.

Ордер на арешт Ассанжа був виданий Вестмінстерським магістратним судом ще 29 червня 2012 року через його неявку до суду, повідомили у Скотленд-Ярді.

Ассанж перебуватиме під вартою в поліції Лондона до засідання суду.

Затримання стало можливим після того, як влада Еквадору скасувала рішення про надання дипломатичного притулку Ассанжу. Президент країни Ленін Морено заявив, що засновник WikiLeaks неодноразово порушував умови договору про проживання та міжнародні конвенції.

Як відомо, Ассанж переховувався в посольстві Еквадору з 2012 року. У США стосовно нього заведено справу про розголошення секретної інформації Центрального розвідувального управління (ЦРУ) на сайті WikiLeaks. Окрім того, в Швеції його звинувачують у зґвалтуванні, але сам Ассанж це заперечує.

Раніше в ЦРУ заявляли, що WikiLeaks є ворожою до США розвідувальною службою, яку використовує у своїх цілях Росія.

Проросійська позиція Ассанжа проявився ще в 2012 році, коли він виступив у новинній мережі Russia Today (RT), яку фінансує Кремль. У 2016 році видання Daily Dot повідомило, що WikiLeaks відмовився публікувати документи про угоду вартістю 2 млрд євро між сирійським режимом і держбанком РФ. Також Ассанж відмовився публікувати компромат на Кремль про військову агресію проти України.

При цьому в 2016 році ресурс Ассанжа оприлюднив документи американської Демократичної партії, які, ймовірно, викрали російські хакери. Також Ассанж заявляв про наявність компромату на республіканця Дональда Трампа, але його так і не опублікували.