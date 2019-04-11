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Безпековий форум у Києві: Порошенко, Гройсман, керівництво Міноборони та РНБО виступлять із заявами / Фото: Twitter

Безпековий форум у Києві: Порошенко, Гройсман, керівництво Міноборони та РНБО озвучать заяви (ТРАНСЛЯЦІЯ)

11 кві 2019, 13:10
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Безпековий форум розпочався 11 квітня у Києві. Участь у міжнародному заході беруть президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов, міністр оборони Степан Полторак, голова делегації Естонії до асамблеї НАТО Марк Міхкельсон.

Назва цьогорічного форуму: «Невтомна хвиля: Стратегічний вибір України та Заходу».

На форумі вже виступили екс-прем'єр Арсеній Яценюк, чинний глава уряду Гройсман та очільник Міноборони Полторак. О 13.30 очікується промова Порошенка, а о 18.00 — відеозвернення спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера.

«Україна має отримати оборонне озброєння від країн-членів Заходу. Допоможіть 42-мільйонній державі довести, що демократія — не слова, Захід — союзник, а Путін і Росія -агресор», — заявив сьогодні Яценюк.

Водночас Степан Полторак висловив впевненість у тому, що Україна зможе забезпечити безпеку лише незмінністю курсу на вступ до НАТО та продовженням реформи оборонного сектору і зміцненням армії.

«Коли економіка є сильною, а державні інституції — демократичними, ми матимемо можливість абсолютно адекватно реагувати на виклики у майбутньому», — сказав Гройсман.

Безпековий форум у Києві / Фото: Twitter

Безпековий форум у Києві / Фото: Twitter

Джерело: Ракурс


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